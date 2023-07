Aleksandra Klepaczka z Bukowca będzie reprezentować dzisiaj Polskę w konkursie Miss Supranational. Zachwyca na zdjęciach

Aleksandra Klepaczka będzie reprezentować Polskę w konkursie Miss Supernational. Kiedy odbędzie się finałowa gala?

Miss Supranational to rozgrywany od 2009 roku konkurs, który organizuje World Beauty Association z Panamy. Przez pierwsze cztery lata konkurs rozgrywany był w Polsce. Potem organizacji jednej gali finałowej podjęła się Białoruś. Od 2014 roku najpiękniejsze kobiety z różnych zakątków świata przyjeżdżają na zgrupowanie finałowe do Polski, gdzie podczas uroczystej gali walczą o koronę Miss Supranational.

Kim jest Aleksandra Klepaczka, która będzie reprezentować Polskę w konkursie Miss Supernational?

24 letnia Aleksandra Klepaczka z Bukowca w województwie łódzkim w 2022 roku została Miss Polski 2022. Była to dla niej przepustka do świata mody i show biznesu. Dzisiaj uznawana jest za jedną z najpiękniejszych twarzy w Polsce, która z klasą reprezentuje swoją misję zarówno w Polsce, jak i za granicą. To ona reprezentowała nasz kraj na Miss Universe.