Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy na polu różanym pod Łaskiem

Imię dla róży nadano podczas obiadu charytatywnego organizowanego 16 lipca przez Fundację My kochamy Pabianice w Afloparku w Pabianicach. To już druga edycja tego wydarzenia, podczas którego między innymi licytowane są przedmioty, a dochód z aukcji przeznaczany na cele dobroczynne.

W tym roku na "II Obiedzie Charytatywnym" organizowanym przez Fundację My Kochamy Pabianice gościem specjalnym był prezydent Aleksander Kwaśniewski z Jolantą Kwaśniewską, a dochód przeznaczono na wsparcie narodu ukraińskiego - pomoc w zakupie sprzętu medycznego do leczenia rannych żołnierzy, obrońców Ukrainy. Zebrano około 260 tys. zł. Andrzej Furman prezes Fundacji My Kochamy Pabianice, a także współzałożyciel Aflofarmu, różę Jolanta Kwaśniewska wylicytował za 20 tys. zł.