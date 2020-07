Al. Śmigłego Rydza po otwarciu zachodniej nitki. Jak wygląda ulica? ZDJĘCIA

Zmieniał się także koszt remontu ulicy. Najpierw inwestycja miała pochłonąć 65 mln zł, ale ze względu na zwiększony zakres prac (co wpłynęło też na ich opóźnienie) zwiększył się o 29 mln, co daje razem aż 94 mln zł! Inwestycja realizowana jest w ramach projektu "Tramwaj dla Łodzi".>>>>

Od niedzieli 12 lipca kierowcy jeżdżą zachodnią nitką ulicy. Remontowana jest wschodnia jezdnia

Remont al. Śmigłego – Rydza od skrzyżowania marszałków (Śmigłego -Rydza/Kopcińskiego/Piłsudskiego) do ul. Przybyszewskiego ruszył 19 sierpnia 2018 roku. Miał potrwać dwa lata i zakończyć się w czerwcu 2020 roku. Termin zakończenia prac wydłużono jak na razie o 1,5 roku – ulica ma być gotowa do końca 2021 r. Zmieniał się także koszt remontu ulicy. Najpierw inwestycja miała pochłonąć 65 mln zł, ale ze względu na zwiększony zakres prac (co wpłynęło też na ich opóźnienie) zwiększył się o 29 mln, co daje razem aż 94 mln zł! Inwestycja realizowana jest w ramach projektu "Tramwaj dla Łodzi". Remontowany odcinek al. Śmigłego – Rydza zmieni się nie do poznania. Ulica nadal będzie mieć dwie nitki po trzy pasy ruchu w każdą stronę, ale wyglądać ma zupełnie inaczej. Tramwaje i autobusy pojadą wspólnym pasem pomiędzy jezdniami. Te wyniesione będą na wysokości wiaduktu w okolicy ul. Zbiorczej, który jest przebudowywany. Pojazdy komunikacji miejskiej pojadą na poziomie "0". Dzięki temu pasażerom łatwiej będzie dotrzeć do przystanków (przejdą pod jezdniami, nie będzie już schodów) – wcześniej musieli wejść po schodach i czekać aż przejadą pędzące ulicą samochody, aby dojść po pasach do przystanku.

W zakres inwestycji wchodzi także przebudowa chodników oraz drogi rowerowej. Remont ten od początku wzbudza mnóstwo kontrowersji. Mieszkańcy okolicy założyli nawet specjalną stronę na Facebooku, na której dokumentowali postęp prac, przestoje i brak robotników. Było to spowodowane licznymi przeszkodami, jakie drogowcy napotkali w trakcie remontu. Odkryto fundamenty starych budynków, które trzeba było usunąć. Konieczna była również wymiana wadliwego gruntu pod torowiskiem. To wszystko wymagało zmian w projekcie, co generowało opóźnienia i zwiększyło koszt prac.

Obecnie robotnicy zakończyli remont zachodniej nitki al. Śmigłego – Rydza, którą w obu kierunkach jeżdżą teraz kierowcy. Ruszyło także frezowanie nawierzchni na wschodniej nitce, która została zamknięta dla ruchu. Na skrzyżowaniach al.Śmigłego – Rydza/Milionowa oraz Śmigłego-Rydza/Tymienickiego możliwe są tylko skręty w prawo. Dodatkowy lewoskręt pojawił się na skrzyżowaniu ulic Przybyszewskiego/Tatrzańskiej, co ułatwia dojazd do ul. Milionowej. Zmienił się także układ pasów na ul. Kopcińskiego przed skrzyżowaniem marszałków – są tu prawoskręt (z buspasa), dwa pasy do jazdy prosto i dwa lewoskręty. Zmieniły sie trasy autobusów linii 55 i N8. Uda się zakończyć remont do końca 2021 roku? To się okaże...

