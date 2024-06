Aktywni seniorzy z Łódzkiego. Podsumowanie wojewódzkiego projektu dla osób 60 plus

W imieniu marszałek Joanny Skrzydlewskiej z seniorami spotkał się Artur Ostrowski, członek zarządu województwa łódzkiego oraz Piotr Bors, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego.

- Będę zabiegał o to, żeby takich projektów było jak najwięcej. Program ten nie tylko będzie kontynuowany, ale także poszerzany. Nowy zarząd województwa łódzkiego zadba o to, by seniorzy w naszym regionie czuli się jak najlepiej – podkreślał Artur Ostrowski, członek zarządu województwa łódzkiego.