Aktywiści z Łodzi, którzy zasłaniali plakaty z martwymi płodami, uniewinnieni przez sąd. Zdaniem sędzi nie było dowodów, że to oni

- Sąd uniewinnia oskarżonych pod uwagę biorąc m.in. zeznania świadków i wyjaśnienia oskarżonych - zaznaczyła sędzia Małgorzata Pąśko. - Nie ma wątpliwości, że doszło do przeszkadzania w przebiegu zgromadzenia, w tym skanowania haseł przez megafon. Obwinieni znaleźli się tam w umówiony sposób, sąd nie ma co do tego wątpliwości. Nie zasługiwała na uwzględnienie sama obrona, że oskarżeni mieli prawo do sprzeciwiania się argumentom kontrmanifestacji. Wolność słowa polega na tym, że trzeba szanować poglądy drugiej grupy.