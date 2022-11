Akcja "Trenuj z wojskiem" będzie kontynuowana w zimowe ferie. Ministerstwo Obrony Narodowej podaje pierwsze szczegóły

Dobiega końca ostatni turnus akcji "Trenuj z wojskiem" podczas którego cywile mogli za darmo spędzić cały dzień w jednostce wojskowej szkoląc się w strzelaniu, surwiwalu, walce wręcz, rzucie granatem, maskowaniu i opatrywaniu ran. Sobota 26 listopada to ostatnia tura ćwiczeń. Wśród czterech jednostek w Polsce, gdzie tego dnia zorganizowano akcję "Trenuj z wojskiem" jest 25 Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckiem

Tak jak zapowiedział minister obrony Mariusz Błaszczak, ciesząca się ogromną popularnością akcja będzie kontynuowana i to w rozszerzonej formie. Do zapoczątkowanej w październiku akcji wyznaczono 17 jednostek w całej Polsce, w tym dwie w regionie łódzkim: 15 Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia i 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. W każdej jednostce zorganizowano po dwa ćwiczenia. Zainteresowanie było ogromne. Limity miejsc skończyły się już po kilku dniach od ogłoszenia zapisów, mimo że w jednostce w Sieradzu limit miejsc zwiększono ze stu do 150, a w Tomaszowie ze stu do 140.