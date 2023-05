Akcja ratunkowa w parku Helenów w Łodzi. Strażacy wyciągnęli pijanego młodzieńca z rzeki

Dryfujące po tafli wody ciało młodzieńca po godz. 19 zauważyli spacerowicze. Bezzwłocznie zadzwonili pod numer alarmowy i niebawem do parku wjechały dwa wozy strażackie. Ratownicy potwierdzili zgłoszenie i przystąpili do akcji ratunkowej. Połączyli dwie drabiny (brzegi rzeki znajdowały się w zakresie ich długości) i po tak stworzonej konstrukcji przeszli do znajdującego się w rzece mężczyzny. Wyciągnęli go na brzeg. Nie wymagał rsuscytacji. Za to kontakt logiczno-słowny był z nim bardzo utrudniony.