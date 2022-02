Akcja Prędkość na drogach w Łódzkiem na zakończenie ferii zimowych

Ostatni weekend lutego 2022 to czas wielu karnawałowych zabaw, na które przemieszczać się będą mieszkańcy województwa łódzkiego. To również czas powrotu z zimowego wypoczynku. W tym okresie funkcjonariusze drogówki w Łódzkiem będą m.in. sprawdzać stan trzeźwości kierujących oraz stan techniczny pojazdów. Szczególną uwagę policjanci będą zwrócą na kierujących, którzy nie stosują się do ograniczeń prędkości. Wzmożone kontrole na drogach prowadzone będą w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Z analiz stanu bezpieczeństwa wynika, że nadal nadmierna prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadku drogowego.

Kontrole kierujących będą prowadzili także policjanci działający w grupie "SPEED". Funkcjonariusze użyją pojazdów wyposażonych w wideorejestratory i laserowe mierniki prędkości z wizualizacją.