W poniedziałek 6 grudnia w Łodzi wylądował Mikołaj z prezentami dla dzieci z domów dziecka i domu samotnej matki. Wbrew przyzwyczajeniom, nie przyleciał z Finlandii, tylko z Kijowa i nie na saniach, ale rejsowym boeingiem ukraińskich linii SkyUp Airlines.

„To już 5. edycja akcji charytatywnej Portu Lotniczego Łódź „Lądowanie Mikołaja”. Od 2017 r. Mikołaj przylatuje do Łodzi innym samolotem i rozdaje prezenty dzieciom. Dzięki darczyńcom wspierającym akcję udało na się obdarować setki dzieci z Domów Dziecka, Domów Samotnej Matki, rodzin zastępczych oraz Domów Opieki ” – powiedziała Anna Midera, prezes Portu Lotniczego Łódź, pomysłodawczyni akcji „Lądowanie Mikołaja”.

Mikołaj przywiózł prezenty dla 200 dzieci z domów dziecka i Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi oraz całe worki słodyczy.Przyleciał rejsowym samolotem Boeing 737, w barwach czarno-pomarańczowo-białej. To jedyna maszyna we flocie ukraińskiego przewoźnika w barwach drużyny FC Szachtar Donieck.Kiedy gość z Kijowa rozdał prezenty wyszedł do terminala, gdzie czekały na niego przedszkolaki. Były wspólne zdjęcia i rozdawanie cukierków. Potem orszak Mikołaja poprowadzony przez samochód „Follow me”, pojechał ulicami Łodzi. Orszak rozwoził prezenty do domów dziecka. W niektórych dzieci były na kwarantannie i można było tylko zostawić paczki przed drzwiami i pozabawiać maluchy wyglądające przez okna.Orszak Mikołaja pojechał też na Jarmark Bożonarodzeniowy na Piotrkowskiej, gdzie rozdawał słodycze dzieciom i dorosłym.W tym roku pomocnicy Mikołaja postarali się, żeby każde dziecko z placówek opiekuńczo-wychowawczych dostało indywidualny zamówiony przez siebie prezent. Dla najmłodszych były maskotki, gry, puzzle, modele samolotów, a dla starszych bluzy, piłki i torby.W tym roku partnerami akcji charytatywnej „Lądowania Mikołaja” są Immergas Polska, Veolia, Commercecon, Dell Technologies, Carbone, Lagardere Travel Retail Polska, Decathlon, Biedronka, Marylin, Hydro Extrusion Poland, Porsche Centrum Łódź, Bartolini Air, ŁKS Commercecon Łódź, Sky Up Airlines, U1.Media, Brotherhood MC Łódź.