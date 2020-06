Akademia ze srebrną gwiazdką prowadzona przez "Kobiego" - ZDJĘCIA

Strzelił dla biało-zielonych tak wiele goli, że sam nie wie, ile. Obecnie od pewnego czasu łączy grę w ligowej drużynie z prowadzeniem zespołu dzieci roczników 2012-2013 w szkółce Warty, która zasłużyła na srebrną gwiazdkę w Programie Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich. - Moja drużyna powstała na początku 2018 roku - mówi „Kobi”. - Kierownikiem była Katarzyna Biniek, a potem jej funkcję przejęła Agnieszka Makota, żona byłego piłkarza Warty, Roberta. Obecnie drużyna liczy 42 zawodników. Są w tym gronie dwie dziewczynki. Zajęcia polegają na wszechstronnym rozwoju zawodnika. Na tym etapie nie liczy się wynik meczu czy turnieju, a radość z gry - tłumaczy.

W Programie Certyfikacji PZPN ważne są między innymi kwalifikacje trenerów w szkółkach. Kobierski posiada licencję UEFA A, pomaga mu inny były piłkarz Warty, Mariusz Graczykowski, mogący pochwalić się licencją UEFA C. Trzecim trenerem jest Kacper Skonieczny z licencją UEFA B. Na co stawiają w szkółce z Sieradza? - Głównym założeniem jest wszechstronny rozwój dziecka poprzez gry i zabawy ruchowe. Na tę chwilę skupiamy się na treningach nad takimi elementami jak podania i przyjęcia piłki, jej prowadzenie i drybling, gra jeden na jeden oraz rozwijanie inteligencji piłkarskiej. To wszystko jest oparte o program szkolenia Akademii Młodych Orłów. W okresie jesienno-zimowym trenujemy w hali sportowej, natomiast latem na obiektach MOSiR. Drużyna nie uczestniczy jeszcze w rozgrywkach ligowych, rozgrywamy za to sparingi. Planujemy wystartować w lidze na jesień 2020 roku – zapowiada Kobierski.

Warta Sieradz w Programie Certyfikacji PZPN otrzymała srebrną gwiazdkę, co dodatkowo wpłynęło na motywację podopiecznych akademii. - Młodzi zawodnicy mają świadomość, że otworzyła się przed nimi duża szansa na podniesienie umiejętności, co w przyszłości może zaowocować tym, że będą stanowić o sile macierzystego klubu lub nawet grać w wyższej lidze. Wzorem do naśladowania jest dla nich Robert Lewandowski. Celem naszej pracy jest, aby jak najlepiej wyszkolić dzieci pod względem piłkarskim, aby w przyszłości były gotowe wejść do piłki seniorskiej - tłumaczy Kobierski.

Na pytanie, co jeszcze drużyna może zyskać dzięki srebrnemu certyfikatowi, trener akademii Warty odpowiada: - Certyfikat daje nam możliwość dalszego rozwoju, a jeśli nasza praca będzie dawała efekty, to będzie się głośniej mówiło o Akademii Warty Sieradz, co zaś za tym idzie, więcej dzieci będzie chciało w naszym klubie trenować. Daje to też nam trenerom dużą motywację do pracy.

W Warcie są świadomi, że teraz trzeba będzie się postarać, o utrzymanie wysokiego poziomu. - Trzeba być pozytywnej myśli, że uda nam się utrzymać srebrną gwiazdkę, którą otrzymaliśmy. Satysfakcją dla nas będzie, jeśli dzięki programowi któryś z naszych podopiecznych zaistnieje w dobrej drużynie seniorskiej.

Poza Wartą Sieradz, srebrną gwiazdkę Programu Certyfikacji PZPN w województwie łódzkim na jeszcze sześć akademii. Jedną z nich jest ta działająca przy MKP Boruta Zgierz. - Fajna inicjatywa – uważa prezes klubu, Dariusz Pawlikowski. – To dodatkowe wyzwanie dla trenerów, którzy dzięki temu wzbogacają zajęcia – dodaje. W Borucie są także zadowoleni z wizyty kontrolnej, którą uważają za udaną.

Program Certyfikacji doceniają także przedstawiciele wojewódzkich ZPN-ów. – Projekt w swoim założeniu jest bardzo dobry, bo skierowany do grupy dzieci w wieku 6-13 lat, a więc newralgicznej, jeśli chodzi o szkolenie piłkarskie - uważa Adam Kaźmierczak, prezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. - Jego celem jest wychowanie piłkarzy na miarę Roberta Lewandowskiego. Efekty nie przyjdą od razu – dodaje.