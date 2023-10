AI i technologia GPT w szkołach. Jak ją mądrze wykorzystywać? MEiN zaprasza szkoły na bezpłatny kilkutygodniowy kurs OPRAC.: Barbara Wesoła

Technologia OpenAI GPT w szkołach? Czas poznać możliwości sztucznej inteligencji, które ułatwią nauczanie i naukę Unsplash

Kurs „Technologia OpenAI GPT” to unikalna okazja do zgłębienia tajemnic sztucznej inteligencji i wykorzystania jej potencjału w edukacji. Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do udziału w zajęciach, które otwierają drzwi do nowoczesnych technologii dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Organizowany jest w ramach programu „Wirtualne Laboratoria Przyszłości – WLP” Kto może wziąć udział w kursie? Jakie tematy zostaną poruszone? Kiedy trzeba się zapisać? Wyjaśniamy.