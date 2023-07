Agroturystyka Grobla Kluki koło Bełchatowa to ośrodek chętnie odwiedzany przez turystów FOTO,VIDEO

Agroturystyka Grobla Kluki koło Bełchatowa

Agroturystyka Grobla Kluki , które jest częścią Gospodarstwa Agroturystycznego „Kardynał” , to ośrodek położony kilka kilometrów od Bełchatowa, w kierunku na Wrocław. Znane jest zarówno ze swojej letniej, jak i zimowej działalności. Zimą kupić można tam świeżą rybę na świąteczny stół, wiosną i jesienią natomiast odpocząć, zarówno podczas krótkiego jak i dłuższego pobytu.

Zobacz także:

Wszystko utrzymane jest jakby w afrykańskiej scenerii, patrząc choćby na słomiane parasole czyli dachy zadaszonych miejsc dla gości do których prowadzą drewniane pomosty na wodzie.

Ośrodek położony jest wśród pięknej przyrody, jest woda, wkoło lasy, ale też aranżacje skalne i roślinne na terenie ośrodka. Grobla Kluki oferuje dla swoich gości domki noclegowe, jest miejsce do grillowania, boisko do piłki plażowej, stoliki na powietrzu - pod parasolami, jak i w zadaszonej części. Jest też plac zabaw dla dzieci, a czasami dmuchańce.

Świeża ryba na Grobli

To jednak, co najczęściej kusi turystów, to możliwość skosztowania ryb, które pochodzą ze stawów hodowlanych na Grobli. Gastronomia ma oczywiście szerszą ofertę.