Adrianna z Łodzi i Michał z programu Rolnik szuka żony nad morzem wyznali sobie miłość i podjęli ważną decyzję ZDJĘCIA, VIDEO

"Startowałem z niczym, teraz mam wszystko" - powiedział do Adrianny zakochany po uszy Michał. 20-letnia mieszkanka Łodzi również nie kryła swoich uczuć. Wyznała poznanemu w programie 24-latkowi, że również go kocha i planuje z nim wspólną przyszłość.

Po romantycznym wypadzie nad morze parę czeka krótka rozłąka. Adrianna wróci do Łodzi by załatwić formalności związane ze studiami, pracą i przeprowadzką. Wspólnie z Michałem podjęli bowiem decyzję, że są gotowi na to, by zamieszkać razem. Choć odcinek, kiedy byli nad morzem oglądaliśmy wczoraj, od tego czasu minęły już dwa miesiące. W tym czasie żyli bez udziału kamer. Jak im się wiodło w tym czasie przekonamy się podczas finałowego odcinka, który obejrzymy już 27 listopada w TVP 1.

Kciuki trzymają za nich nie tylko bliscy, ale również widzowie, którzy pokochali tę parę.