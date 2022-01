Absurdy Polskiego Ładu: 5.01.2022. Ryczałtowiec zakupu nie wliczy w koszty, ale sprzedając je zapłaci podatek i... składkę zdrowotną

Środki trwałe, które przedsiębiorcy nabywają do swojej działalności gospodarczej, co do zasady mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Ich zakup zmniejsza więc podstawę opodatkowania oraz wysokość składki zdrowotnej. Dotyczy to podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej lub podatku liniowego.