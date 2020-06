Absurd w łódzkiej przychodni zdrowia! Pacjentki mokną w kolejce na dworze. Bo jest epidemia

Na chodniku przed Regionalnym Ośrodkiem Menopauzy i Osteoporozy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM przy ul. Wierzbowej w Łodzi w ostatnich tygodniach regularnie ustawiają się kolejki. Z powodu epidemii koronawirusa panie mogą wchodzić na badania tylko pojedynczo. To dla starszych pań i tak bardzo męczące. A w czasie ostatnich deszczy jeszcze bardziej niekomfortowe.

- Stoję godzinę w tej kolejce - denerwuje się starsza, zmoknięta pani stojąca przy drzwiach. - Do poradni nie można się dodzwonić. Niech ktoś coś z tym zrobi - mówi.

Specjalistyczna poradnia jest jedną z najbardziej obleganych w Łodzi. Słynie z dużych kolejek i długiego czasu oczekiwania na wizytę. "Kiedyś przez dwa tygodnie dzwoniłam codziennie po kilkanaście razy aby przełożyć wizytę i oczywiście nie udało się" - napisała nam jedna z pacjentek.

Niedawno, po przerwie spowodowanej epidemią na ten sam termin zapisano kilkadziesiąt pań. Kobiety próbowały siłą wepchnąć się do przychodni.

https://lodz.naszemiasto.pl/szturm-staruszek-na-poradnie-osteoporozy-w-lodzi-zapisali/ar/c1-7737623

Poradnia należy do szpitala im. WAM, który znajduje się w strukturach Uniwersytetu Medycznego. Monika Osińska z biura rektora uczelni wyjaśnia, że winne są pacjentki. " Wizyty wyznaczane są na konkretne godziny. (...) Niestety pacjenci nie przestrzegają wyznaczonych godzin wizyt lekarski i badań laboratoryjnych, stąd tworząca się kolejka. Zalecenia epidemiczne, dotyczące zachowania odstępów - również w kolejce do poradni - obowiązują we wszystkich jednostkach ochrony zdrowia. Ze względów bezpieczeństwa, muszą być przestrzegane" - wyjaśnia Osińska.

Także w innych miejscach w Łodzi trzeba czekać na dworze na przyjęcie przez lekarza. Takie rozwiązanie w czasie epidemii wprowadził m.in. szpital im. Kopernika czy "Matka Polka".