Abp Grzegorz Ryś wyświęcił nowych kapłanów z seminarium 35 plus. Najstarszy jest ponad 30 lat po maturze!

Nowymi księżmi zostali Szymon Brot z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Łodzi, Roman Jaguś z parafii pw. św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli (diecezja włocławska), Zbigniew Kądziołka z parafii pw. Matki Bożej Królowej w Jabłonicy w diecezja rzeszowskiej oraz Łukasz Kołodziej z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Piotrkowie Trybunalskim. Wszyscy są już dojrzałymi mężczyznami, mającymi duże doświadczenie życiowe. Ks. Szymon Brot na stronie archidiecezji łódzkiej opowiada, że myśl by zostać księdzem pojawiła się u niego już w 1987 roku. Za dwa lata miał zdawać maturę, a wtedy do Łodzi przyjechał Jan Paweł II.

- Wstąpiłem do łódzkiego seminarium – opowiada ks. Szymon Brot. - Ale po pół roku zrezygnowałem. Skończyłem studium ekonomiczne, poszedłem do pracy. Nadeszła jednak kolejna pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Był 1997 rok. Tym razem wstąpiłem do wrocławskiego seminarium. Na czwartym roku wystąpiłem. Znów diabełek zakręcił ogonem. Skończyłem studia teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pracowałem wiele lat w Miejskiej Bibliotece w Łodzi...Wreszcie przeczytałem w Internecie o seminarium dla późnych powołań. Było jeszcze w Krakowie...