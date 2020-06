A ja Łódź wolę, czyli miasto Tuwima widziane dziś. Wspólny projekt edukacyjny Teatrów Nowego i Muzycznego w Łodzi. Ruszył nabór uczestników

„A ja Łódź wolę!” to propozycja dla młodzieży w wieku 13-19 lat, mieszkającej lub uczącej się w Łodzi.

- Będziemy zachęcać uczestników do sięgania po dzieła literatury nie tylko w formie czytanej, ale także do wyrażania poprzez ich aktorską interpretację własnych emocji i myśli. Twórczość Juliana Tuwima będzie również pretekstem do rozmowy i poszukania na mapie miasta miejsc istotnych z punktu widzenia historii, jak również ważnych dla młodych ludzi dziś, w roku 2020 - zapowiada Maria Gudejko, pomysłodawczyni i koordynatorka projektu.

Realizatorem „A ja Łódź wolę!” jest Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi, który do współpracy zaprosił Teatr Muzyczny w Łodzi.

W zajęciach „A ja Łódź wolę!” może wziąć udział do 30 uczestników. Punktem wyjścia do ich pracy podczas warsztatów aktorskich będą utwory i biografia Juliana Tuwima.