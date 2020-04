9 sposobów na rozwojowe zabawy z dzieckiem na czas domowej kwarantanny

W zależności od wieku dziecka – na zmianę udawajcie ruchy zwierząt, postaci z bajek czy innych bohaterów, które będą łatwe do odgadnięcia. Pokazujmy maluchowi duże ruchy skrzydeł ptaków, ociężałe i zamaszyste ruchy niedźwiedzia czy zgrabne i skoczne żaby. Dzięki temu maluch jeszcze bardziej się zaangażuje i będzie jak najwierniej naśladował wybranych bohaterów.

Motoryka mała i duża to ten aspekt rozwoju psychoruchowego dziecka, na który opiekunki w przedszkolu zwracają bardzo dużo uwagi. Niestety, jeśli maluch od najmłodszych lat spędza dużo czasu przed telewizorem czy tabletem, to w efekcie jest bardziej niezdarny, ma większe problemy ze sprawnością ruchową, a mięśnie są sztywniejsze. Warto więc również w domu dołożyć starań, aby dziecko jak najwięcej trenowało swoją sprawność.

Dokończ bajkę Zaczynamy opowiadać maluchowi bajkę – zupełnie wymyśloną. Po 2-3 zdaniach prosimy dziecko, aby wymyśliło jej dalszy ciąg. W ten sposób co kilka zdań maluch wymienia się z rodzicem, tworząc coraz bardziej zawiłą, zaskakującą i zabawną historię.

Teatrzyk ze skarpetek Wspólny teatrzyk to praktycznie niekończąca się kopalnia pomysłów na zabawę. Pacynki można prosto wykonać ze skarpet lub spektakl wystawić przy pomocy maskotek. Możecie przedstawiać ulubione bajki, postawić na improwizację lub pokazywać historie wymyślone przez samego malucha. Tutaj ogranicza was jedynie… wyobraźnia!

Tańce-połamańce

Wszelkie proste układy taneczne, pląsy czy zabawy przy muzyce wpłyną nie tylko korzystnie na rozwój motoryki dziecka, ale również przysporzą dużo dobrej zabawy i śmiechu. W Internecie znajdziemy wiele pomysłów na wspólne pląsy „Ja jestem niedźwiadek”, „Raz Gucio się kąpało”, „Dwóm tańczyć się zachciało” czy „Płyną statki z bananami”.

Zabawy rozwijające mowę

Ćwiczenia, które pozwalają dzieciom ćwiczyć narządy artykulacyjne, należy powtarzać najczęściej, jak się da. Maluchy, przekonane o zabawie, będą z chęcią do nich wracały, a dzięki temu możemy zapobiec ewentualnym wadom wymowy. Ważne jest, abyśmy ćwiczenia wykonywali razem z dzieckiem – z pewnością wywoła to jeszcze więcej śmiechu i zachęci przedszkolaka do wspólnej zabawy.



Zabawa „Cyrkowiec”

Próbujemy wykonać razem z dzieckiem różne sztuczki językiem. Na przemian mówimy, jaką akrobację ma teraz wykonać cyrkowiec.