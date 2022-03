800 kibiców dopingować ma ŁKS Łódź w Rzeszowie

10 kwietnia 2021 roku rzeszowianie pokonali zespół z alei Unii 1:0 (0:0) po golu Jakuba Wróbla, byłego zawodnika ŁKS. Tym razem trudno wskazać faworyta starcia, choć Dawid Kroczek, łódzki trener rzeszowian, twierdzi ze ma plan na pokonanie łodzian, których wyjątkowo poprowadzi drugi trener Paweł Drechsler.Marcin Pogorzała, jak już informowaliśmy, musi pauzować z powodu czerwonej kartki jaką został upomniany podczas starcia ze Stomilem Olsztyn. Przy okazji dodajmy, że nie będzie mógł grać Nacho Monsalve, bo i on musi pauzować za czerwony kartonik.W każdym razie mecz, mimo że będzie transmitowany na antenie Polsatu, wywołuje ogromne zainteresowanie w Rzeszowie. - Czy będzie ona najwyższa w sezonie, trudno powiedzieć, ale liczymy, że będzie wysoka - mówi Paweł Bukała, rzecznik prasowy Resovii. Wejściówki sprzedają się bardzo dobrze, więc rzeczywiście wygląda na to, że fani nie zawiodą i tłumnie przybędą na stadion przy ulicy Hetmańskiej. - Do Rzeszowa przyjedzie około 800 kibiców z Łodzi. Mamy już to potwierdzone - część dostanie się swoimi samochodami, a część autokarami. Dodam, że oprócz tego, iż mecz zapowiada się interesująco, to przygotowaliśmy wiele atrakcji, będą także niespodzianki dla najmłodszych.