8 mln zł dla sołectw z Łódzkiego do wzięcia z dwóch programów. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zachęca do skorzystania ZDJĘCIA

Jak przybliża UMWŁ, „Sołectwo na plus” to pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy - małych projektów w sołectwach. Pula pieniędzy do podziału to 6 mln zł, sołectwa mogą starać się o dofinansowanie do 12 tys. zł. Czas na złożenie wniosku jest do końca marca.

– Samorząd województwa łódzkiego chce w ten sposób wspierać i promować ciekawe inicjatywy społeczności lokalnej, inspirować do działania mieszkańców, ale również budować świadomość obywatelską i tożsamość lokalną. Program „Sołectwo na plus” to także świetny sposób na poznanie potrzeb mieszkańców małych miejscowości Łódzkiego – zachęca urząd.

Więcej informacji o programie TUTAJ. KLIKNIJ W LINK.