63-latek z Łodzi regularnie kradł markowe perfumy z drogerii . Grozi mu nawet 5 lat więzienia

Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do kradzieży i dobrowolnie poddał się karze grzywny w wysokości 1000 zł.

Policjanci postanowili jednak przeszukać jego dom. Okazało się, że w komodzie, w jednej z szuflad znajdowało się kolejnych 7 opakowań perfum w oryginalnych opakowaniach. Mężczyzna, zaskoczony wnikliwym przeszukaniem jego mieszkania przyznał się do kradzieży markowego towaru z jednego ze sklepów. Powiedział stróżom prawa, że ukradł je sam, w różnych odstępach czasu. Policjantom udało się ustalić, że jego "łupy" mają wartość co najmniej 2 tys. z. Za takie przestępstwo grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.