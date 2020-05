62 niewybuchy w Uniejowie, Przyjechali saperzy, konieczna była ewakuacja mieszkańców! [ZDJĘCIA]

Na jednej z działek w Uniejowie znaleziono 62 pociski z czasów kalibru 75 mm. Dwa pierwsze właściciel wykopał koparką podczas prac porządkowych. Widząc, z czym ma do czynienia, wezwał na miejsce policję, ta wezwała pirotechników. To jedno z największych znalezisk tego typu w regionie. (To nie pierwsze znaleziska z okresu II Wojny Światowej w naszym regionie. Zobacz zdjęcia)

- 16 maja 2020 roku kiedy do poddębickiej jednostki wpłynęło zgłoszenie o odnalezieniu niewybuchów na terenie obrzeżach miast Uniejów. Pochodziło od właściciela posesji, który wykonując prace budowlane przy użyciu koparki, wykopał dwa pociski nieznanego pochodzenia - wyjaśnia st.sierż. Sylwia Kaźmierczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach. Niedługo po zawiadomieniu policji mężczyzna znalazł kolejne niewybuchy w niedużej odległości od zabudowań. - Dowódca Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego KPP w Poddębicach natychmiast podjął decyzję o obowiązkowej ewakuacji rodziny zgłaszającego oraz okolicznych mieszkańców - wyjaśnia st.sierż. Sylwia Kaźmierczak. Policjanci z Uniejowa do czasu przyjazdu patrolu saperskiego zabezpieczali teren. Na miejscu zdarzenia saperzy z Jednostki Wojskowej w Tomaszowie Mazowieckim zabezpieczyli kolejne znaleziska, łącznie 62 sztuki pocisków artyleryjskich kalibru 75 mm. Po zakończeniu działań ewakuacyjnych oraz oczyszczeniu terenu, mieszkańcy bezpiecznie powrócili do swoich domów. To nie pierwsze znaleziska z okresu II Wojny Światowej w województwie, choć zdecydowanie jedno z największych. Wcześniej, w 2012 roku, pod Opocznem odkryto arsenał aż 500 pocisków! (zobacz i przeczytaj w galerii) Jakich innych niebezpiecznych znalezisk dokonano? Zobacz na zdjęciach w naszej galerii. (Zobacz zdjęcia)