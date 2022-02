500 plus. Ruszył nowy nabór wniosków o 500 plus. Sprawdź, to musi złożyć oświadczenie w lutym? [2.02.22]

- Wnioski o przyznanie świadczenia będą musieli złożyć wszyscy uprawnieni do tego rodzice, również ci, którzy już teraz otrzymują 500 plus. Procedurami związanymi z obsługą wniosków i późniejszą wypłatą świadczeń zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Od 1 lutego rusza nabór wniosków do 500 plus na nowy okres świadczeniowy. Rozpocznie się on 1 czerwca 2022 r. i będzie trwał do 31 maja 2023 r.

Należy jednak pamiętać, że złożony raz wniosek o 500 plus nie wystarczy – trzeba go składać co roku. Tegoroczny rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 31 maja 2023 r. Z tego względu, aby rodziny nadal otrzymywały świadczenie co miesiąc od czerwca, konieczne jest ponowne złożenie wniosku.