50 laptopów trafi do łódzkich uczniów. Mają pomóc w zdalnym nauczaniu

- Do wydziału edukacji trafi 50 laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów łódzkich szkół. Komputery były zakupione kilka lat temu w ramach programu unijnego przez spółkę EXPO. Gdy tylko władze spółki poinformowały mnie o możliwości ich wykorzystania do zdalnej nauki, z największą przyjemnością wyraziłam zgodę na ich przekazanie dzieciom –poinformowała w dniu dzisiejszym Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Po zakończeniu zdalnego nauczania komputery pozostaną do dyspozycji szkół

i posłużą uczniom przez kolejne lata. Razem z laptopami uczniowie otrzymają także specjalne karty z bezpłatnym internetem do nauki. Podarowała je osoba prywatna.

- Przy okazji chciałabym poinformować, że Miasto Łódź wystąpiło o grant unijny na zakup laptopów. Kwota 100 000 złotych, którą na zakup laptopów przeznaczył rząd nie jest oszałamiająca, ale około 30-40 laptopów zapewne uda się za te pieniądze kupić- dodaje Zdanowska.

Dyrektorzy obdarowanych szkół zobowiązani są do jak najszybszego przekazania komputerów dzieciom, aby jak najszybciej mogły kontynuować naukę.