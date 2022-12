5 par bliźniaków w młodzieżówce. Niezwykła drużyna działa w OSP w Rożniatowie w gminie Uniejów ZDJĘCIA

O tym, że jednostka za sprawą niezwykłego składu młodzieżowej drużyny to ewenement, prezes OSP w Rożniatowie druh Wiesław Pawłowski nie wątpi. - Kto wie, być może jest pod tym względem unikatowa i w całej Europie - mówi przytakując z humorem, że bliźniaki w składzie drużyny to podwójna dawka energii. - Póki co sprawdzają się znakomicie. Są na każde zawołanie. Zbiórka, udział w konkursie czy dyżur, zawsze można na nich liczyć.

I są na to przykłady nie tylko w postaci udziału w zawodach pożarniczych, turniejach wiedzy specjalistycznej czy licznych konkursach. W 2021 i 2022 roku członkowie rożniatowskiej młodzieżówki pomagali w akcji ratowania bocianów i odbudowy ich gniazda. A zdegustowani faktem, że w okolicach Rożniatowa wyrzucane są śmieci, samodzielnie zamontowali z tablice z zakazem wysypywania nieczystości.

Pierwsza para bliźniąt przystąpiła do MDP w Rożniatowie siedem lat temu. Za nimi przybywały kolejne. Obecnie jednostka liczy pięć par bliźniaków. Działają tu: Hubert i Kaja Kozłowscy, Marika i Gracjan Kolasa, Kinga i Wiktoria Domińczuk, Martyna i Malwina Antczak oraz Julia i Natalia Milczarek. Swoistą bliźniaczą modę na zapoczątkowały Julia i Natalia. Ostatni nabytek to zaledwie 7-latkowie: Hubert i Kaja.