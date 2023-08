49 euro i jeździsz ile chcesz. Portugalia wprowadza nielimitowany bilet kolejowy

Portugalia wprowadza bilet kolejowy za 49 euro

Jedną z największych zalet tego biletu jest to, że podróżni posiadający go mogą korzystać z nieograniczonej liczby podróży kolejowych. Nie ma żadnych ograniczeń czasowych ani ilości przejazdów. Dla osób ceniących sobie swobodę i elastyczność podróży jest to niezwykle kusząca oferta.

Gdzie możesz podróżować?

Jak kupić portugalski bilet kolejowy?

Choć koszt biletu kolejowego to jedynie 49 euro, podróżujący powinni również wziąć pod uwagę inne koszty związane z podróżą do Portugalii. Koszt 49 euro, czyli około 220 złotych to jednak nie wszystko, na co trzeba przygotować nasze portfele przed wyjazdem do Portugalii. Przelot z Warszawy to Lizbony to koszt około 1600 złotych w dwie strony dla jednej osoby. Ceny noclegów za noc oscylują w granicach 150-200 złotych za jedną osobę.

Przelot z Polski, ceny noclegów oraz inne wydatki to czynniki, które wpłyną na całkowity koszt wyprawy. Mimo to oferta nowego biletu kolejowego daje niezapomnianą szansę odkrycia piękna Portugalii w sposób wygodny i przystępny finansowo.

