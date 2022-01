48 godzin na zbadanie seniora z COVID-19. Lekarze z Łódzkiego ostrzegają przed kłopotami. Zakażeni zakorkują przychodnie POZ?

We wtorek weszły w życie nowe przepisy o opiece nad chorymi na COVID-19. Lekarze POZ mają obowiązek przebadać fizycznie każdego zakażonego koronawirusem pacjenta po 60. roku życia w ciągu 48 godzin od pozytywnego wyniku testu. Jeśli nie mogą dotrzeć do przychodni, mają prawo do wizyty domowej. W założeniu ma to poprawić opiekę nad chorymi, żeby alternatywami nie były teleporada lub szpital.

Przychodnie z regionu przygotowują się do nowych zadań. W łódzkiej Matce Polce dla zakażonych seniorów będzie osobne wejście i poczekalnia.

- Mamy dwóch rezydentów i nie cierpimy na brak lekarzy. Poradzimy sobie – mówi Michał Matyjaszczyk, kierownik poradni rodzinnej w szpitalu.

Ale lekarze ostrzegają, że obowiązek zbadania fizycznie każdego zakażonego seniora rozłoży pracę POZ-ów.