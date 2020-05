4 maja decyzja związkowców ws. strajku generalnego w MPK Łódź. Czy i kiedy staną autobusy i tramwaje w Łodzi? Strajk w MPK Łódź 4.05.2020

WŁADZE ŁODZI O STRAJKU W MPK ŁÓDŹ

Stanowisko właściciela spółki, czyli miasta Łódź, wyłożył przed ponad tygodniem wiceprezydent Wojciech Rosicki w liście do załogi. Wynikało z niego, że spółki i miasta na podwyżki nie stać było jeszcze przed epidemią, a teraz, w czasie epidemii i związanych z nią obostrzeń, budżet miasta traci dziennie 120 tys. zł na niesprzedanych biletach jednorazowych, a z budżetu rocznie miasto dopłaca do MPK 500 mln zł. Rosicki, który jest członkiem rady nadzorczej MPK, otwarcie stwierdził także, że spółka w tej sytuacji powinna się skoncentrować na utrzymaniu miejsc pracy, a nie negocjacjach na temat podwyżek. Wiceprezydent dodał w liście do załogi, że strajk w dobie pandemii byłby działaniem wątpliwym prawnie, a także nieodpowiedzialnym, bo mógłby się przyczynić do zwiększenia zagrożenia epidemiologicznego.

Jak stwierdził w rozmowie z „Dziennikiem Łódzkim” Andrzej Szymczak, zanim wprowadzono stan epidemii i obostrzenia, zarząd i związkowcy byli blisko kompromisowego porozumienia. Dlatego po zerwaniu rozmów związkowcy są zdania, że zarząd i właściciel spółki epidemii koronawirusa używają po prostu jako wygodnego alibi do nierozmawiania na temat podwyżek.