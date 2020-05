39 lat temu w Rzymie dokonano zamachu na Papieża Jana Pawła II ZDJĘCIA, VIDEO

Ali Agca oddał do papieża dwa strzały, po czym broń zacięła się. Uciekając zamachowiec usiłował jeszcze strzelać do biegnącego za nim policjanta oraz siostry Letizii Giudici, która zastąpiła mu drogę. Na ich szczęście pistolet nie wypalił. Zablokowała go łuska, która nie odskoczyła prawidłowo po ostatnim wystrzale.

Niedługo po zamachu Jan Paweł II napisał do Ali Agcy list. Niewysłany i nigdy nieopublikowany zachował się w notatkach pozostawionych przez Papieża. Jan Paweł II pytał w liście, dlaczego Agca strzelał do niego, skoro obaj wierzą w tego samego, jednego Boga. List był utrzymany w braterskim tonie. Miał być ogłoszony publicznie, ale Papież po pewnym czasie zmienił zdanie. Zamiast listu postanowił odwiedzić swego niedoszłego zabójcę w więzieniu, co stało się 27 grudnia 1983 roku. Ten gest i rozmowa w cztery oczy były na pewno bardziej wymowne niż opublikowanie listu.