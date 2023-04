36 milionów złotych z Polskiego Ładu na modernizację dróg w województwie łódzkim. Będzie 110 inwestycji

To najbardziej wyczekiwane przez lokalne społeczności przedsięwzięcia wybrane przez Zarząd Województwa Łódzkiego wspólnie z mieszkańcami, samorządami i przy współpracy z rządem. Wartość tych inwestycji to ponad 36 mln zł, ok. 6 mln to wkład własny z budżetu województwa, a ok. 30 mln pozyskano z Polskiego Ładu.