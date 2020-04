34. rocznica katastrofy w Czarnobylu. Zobacz zdjęcia z opuszczonej strefy. GALERIA

Chyba każdy, kto żył w tamtych latach, pamięta to, co działo się po katastrofie w elektrowni. Wiele osób na pewno nigdy nie zapomni smaku płynu Lugola, który podawano, aby zniwelować skutki podwyższonego poziomu promieniowania. A to było odczuwalne praktycznie w całej Europie.

Tegoroczną rocznicę tej katastrofy przyćmiewają nieco pożary, które od kilku tygodni dewastują opuszczoną strefę wokół elektrowni.

Nieudany eksperyment zmienił świat

Katastrofa miała miejsce w nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku. W wyniku nieudanego eksperymentu doszło do dwóch wybuchów w bloku nr 4 elektrowni im. Włodzimierza Lenina w Czarnobylu. Z płonącego reaktora w atmosferę wydobywały się ogromne ilości promieniotwórczych substancji.

Wybuch uświadomił ludzkości, jak blisko jest od sprowadzenia nuklearnej zagłady. Gdyby sytuacja nie została opanowana, a zrobiono to ogromnym kosztem, Czarnobyl mógł zagrozić całej Europie.