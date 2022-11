31 wypadków i 4 śmiertelne ofiary, 73 pijanych kierowców - bilans Wszystkich Świętych 2022

31 wypadków i 4 śmiertelne ofiary, 73 pijanych kierowców

Policja podsumowała weekend z dniem Wszystkich Świętych

31 wypadków drogowych z czterema ofiarami śmiertelnymi i 39 rannymi, 73 zatrzymanych nietrzeźwych kierujących – to bilans tegorocznych działań „Wszystkich Świętych 2022” na terenie województwa łódzkiego w dniach 28 października – 2 listopada.

Było bezpieczniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego – podsumowali policjanci. Funkcjonariusze grupy SPEED prowadzili nadzór nie tylko na głównych ciągach komunikacyjnych, ale również przy użyciu policyjnego drona obserwowali natężenie ruchu w rejonach nekropolii.

- Porównując z rokiem ubiegłym zdarzeń, również tych ze skutkiem śmiertelnym było o 30 procent mniej – podsumowuje mł.asp. Aneta Błędniak-Kałka WRD KWP w Łodzi. - Jak co roku policjanci w białych czapkach pracowali w rejonach cmentarzy, niosąc pomoc przy parkowaniu, regulując ruchem, podejmując interwencje przedmedyczne. Mundurowi z grupy SPEED na drogach województwa łódzkiego ujawnili 658 wykroczeń, z czego 432 to przekroczenia dozwolonych limitów prędkości. W 14 przypadkach doszło do zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o tzw. „ plus 50”, natomiast 27 kontroli drogowych zakończyło się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.