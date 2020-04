3 mln zł pomocy wypłacone przedsiębiorcom z Łodzi. Codziennie wpływa kilkaset wniosków

Łódź była jednym z pierwszych samorządów w Polsce, który zaczął przekazywać środki dla ratowania łódzkich firm i miejsc pracy.



- Najważniejszym celem łódzkiego samorządu, oprócz zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego, jest ratowanie łódzkich firm i miejsc pracy. Byliśmy jednym z pierwszych samorządów, który w ramach tarczy antykryzysowej zaczął wypłacać środki finansowe dla przedsiębiorców. Do tej pory na konta łódzkich przedsiębiorców trafiło już ponad 3 mln zł. Do rozpatrzenia mamy już 5 tys. wniosków od przedsiębiorców – dziennie napływa ich od 500 do nawet 1000. W tej chwili na rzecz ratowania łódzkich firm i miejsc pracy dla mieszańców naszego miasta mamy kwotę ok. 30 mln. zł. Z tej pomocy mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą jak i ci, którzy zatrudniają pracowników. – mówi Piotr Bors, dyrektor departamentu Pracy, Edukacji i Kultury UMŁ.