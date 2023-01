Na obozie ełkaesiacy będą do 4 lutego. Podczas pobytu w Side łodzianie mają rozegrać trzy mecze sparingowe. Zmierzą się z Admirą Wacker Modling z Austrii (25 stycznia), Worskłą Połtawa z Ukrainy (28 stycznia) oraz AFK Csikszeredą Miercurea Ciuc z Rumunii (3 lutego). Wiele wskazuje, że dojdzie także do czwartego spotkania. Działacze lidera pierwszoligowej tabeli poszukują bowiem kolejnego rywala. Zapewne już na miejscu takowego znajdą. Natomiast nazwiska piłkarzy, którzy polecą na zgrupowanie mamy poznać w piątek. Niewykluczone, że będzie w tym gronie tajemniczy Brazylijczyk, który trenuje w klubie z Alei Unii 2 i grał w dwóch sparingach. - Mamy 26 miejsc na obozie - mówi Kazimierz Moskal, trener łodzian. - Wstępna lista została już podana, bo trzeba przecież bukować bilety. Coś może się jednak zmienić. Mamy jeszcze kilka treningów i mam nadzieję, że nic złego się nie wydarzyło, bo widziałem, że Bartosz Biel miał rozcięty piszczel. Nacho Monsalve narzekał na ból pleców. Wydaje się jednak, że nie są to urazy, które spowodowałyby, że obaj nie polecą do Turcji. Znamy trzy zespoły z którymi będziemy grać mecze. Szukamy jeszcze rywala na jeden dodatkowy sparing. Ostatni sparing przed powrotem do Polski gramy dzień przed wylotem i w miarę możliwości chcielibyśmy załatwić też mecz, dla tych piłkarzy, którzy w piątkowym sparingu z Rumunami nie wystąpią, albo będą krótko na boisku.

- Cieszymy się, że możemy wyjechać i potrenować na naturalnych boiskach - mówi z kolei Michał Trabka. - Mamy za sobą dwa i pół tygodnia mocnych i intensywnych zajęć. To ma się przełożyć dalej na naszą dobrą grę w lidze.

Pierwszy mecz o punkty 12 lutego z Tychami w Łodzi.