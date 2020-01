25 widzewiaków wyjeżdża na pierwszy obóz zimowy. Wiemy kto jedzie!

Trener lidera II ligi Marcin Kaczmarek zadecydował, że nad Bałtyk pojedzie 25 piłkarzy, w tym także leczący kontuzje Daniel Mąka i Kornel Koradas. - Oni będą jednak pracować indywidualnie pod okiem fizjoterapeutów - wyjaśnia Marcin Olczyk, rzecznik prasowy Widzewa. - Do autokaru wsiądą również Mateusz Malec i Filip Becht, którzy we wtorek rozpoczęli treningi z pierwszym zespole. Dla pierwszego z nich to kolejne w ostatnim czasie, po podpisaniu profesjonalnego kontraktu z klubu, wyróżnienie. Drugi zaś zastąpi w pełnym treningu drużynowym Kornela Kordasa, na którego pozycji występuje w drużynie rezerw Widzewa.

Obaj ci młodzi piłkarze grali jesienią w piątoligowej drużynie rezerw Widzewa. Mateusz malec strzelił nawet cztery gole w meczach o ligowe punkty. Filip Becht zapisał na swoim koncie jedną bramkę. W kadrze na obóz znalazł się także Marcel Pięczek, którym podobno, ale tylko podobno, interesuje się Raków Częstochowa, beniaminek PKO Ekstraklasy. Dodajmy, że w czasie pobytu we Władysławowie-Cetniewie widzewiacy będą nie tylko trenować. W planach są także dwa mecze sparingowe. Pierwszy już w najbliższą sobotę z Olimpią Grudziądz, piątym zespołem w tabeli I ligi. W ostatnim dniu pobytu nad Bałtykiem spotkają się natomiast z Gryfem Wejherowo. To z kolei druzyna zajmująca ostatnie miejsce w drugoligowej tabeli. ą