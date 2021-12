25 historii, które w 25 lat zmieniły Łódź nie do poznania

Światełko w centrum Z opublikowanego niedawno raportu o stanie gminnych nieruchomości wyłania się czarny obraz. Z użytkowania powinna być wyłączona połowa kamienic, znajdujących się w zasobach komunalnych. Do rozbiórki nadaje się ponad 600 budynków, w kolejnych dwóch tysiącach nie opłaca się już robić kapitalnego remontu, mają służyć do czasu nakazu rozbiórki przez nadzór budowlany. Śródmieście Łodzi, zaniedbane w czasach PRL, w wolnej Polsce przeszło kolejną falę degradacji, przy czym do popadających w coraz większą ruinę kamienic doszły jeszcze budynki pofabryczne. Jeśli kończąca się kadencja Hanny Zdanowskiej miałaby przez kogoś zostać dobrze zapamiętana, to głównie ze względu na wagę, jaką prezydent przyłożyła do konieczności rewitalizacji miasta (choć gwoli sprawiedliwości zaznaczyć należy, że kwartały w rejonie Sienkiewicza/Nawrot planowo zaczęły się zmieniać już za czasów J. Kropiwnickiego). Uruchomiła Zdanowska program "Mia100 kamienic", co jednak dużo ważniejsze, wraz z premierem, przywiozła do Łodzi nadzieję na miliardy z rządowej i unijnej kasy. Miliardy, a nie miliony - nareszcie zaczynamy się poruszać w kwotach adekwatnych do skali problemu. Łódź potrzebuje tych pieniędzy jak tlenu. Warto byłoby tego nie zepsuć.

Grzegorz Gałasiński