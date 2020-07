24-latek śmiertelnie pobił mężczyznę! Do zdarzenia doszło w pustostanie kamiennicy na Górnej w Łodzi

Do tragedii w pustostanie w dzielnicy Górna doszło 14 lipca. 24-letni mężczyzna przyszedł na ul. Krośnieńską, gdzie szukał swojej ofiary. Wypytywał o 60-latka osoby siedzące przed pustostanem kamienicy.

Ofiarę znalazł w środku. 60-letni mężczyzna pomieszkiwał tu. 24-latek rzucił się na niego z pięściami. Pobił go tak dotkliwie, że 60-latek zmarł na skutek obrażeń. O godz. 15 wezwano policję. Znajomi denata znaleźli ciało 60-latka. Weszli do pustostanu, aby sprawdzić co się z nim dzieje po tym, jak 24-latek wychodząc z kamienicy powiedział im, że chyba zabił ich znajomego.

Policjanci z grupy dochodzeniowo - śledczej dokonali oględzin miejsca zbrodni, zebrali ślady i rozpoczęli poszukiwania. 24-latek miał wynajmować mieszkanie na Bałutach. Zastali go w domu. Został zatrzymany.

Sprawca został tymczasowo aresztowany. Grozi mu dożywocie.