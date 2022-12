24-godzinna sztafeta morsowa rozpoczęta! Pierwsze takie wydarzenie w regionie

Pierwsza w województwie sztafeta morsów w Białej Rawskiej

Odważnych nie brakuje

Do specjalnie wyciętego przerębla uczestnicy sztafety wchodzą parami. Każda z par musi wytrzymać 10 minut. Jednak nie tylko uczestnicy sztafety morsują. Do wody może wejść każdy chętny, kto przyjedzie i zgłosi się do organizatorów. Oczywiście przy zachowaniu środków bezpieczeństwa.

Całe wydarzenie trwać będzie całą dobę i zakończy się w niedzielę, 18 grudnia, przed południem.