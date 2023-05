20. Rossmann Run Bieg Ulicą Piotrkowską w Łodzi. W sobotę wielkie zmiany w organizacji ruchu

20. Rossmann Run Bieg Ulicą Piotrkowską w Łodzi - wielkie zmiany w sobotę 27 maja

Vouchery o wartości 5000 złotych otrzymają osoby, które przybiegną na metę kolejno na miejscach: 20 i 600. Uczestnicy, którzy uplasują się na miejscach: 30, 200, 2000, 3000 i 4000, nagrodzone zostaną voucherami o wartości 2000 złotych. Będą one do wykorzystania w HAVET Hotel Resort & Spa ***** Dźwirzyno.

- Oprócz standardowych nagród, nakładające się na siebie jubileusze sprawiły, że będą też niecodzienne nagrody na przykład za zajęcie 20-tego czy 600-nego miejsca. Gorąco zachęcam do tego, by wciąż zapisywać się na bieg, bo ta impreza już na stałe wpisała się w krajobraz łódzkich imprez. To bardzo rozpoznawalny punkt harmonogramu wydarzeń sportowych w naszym mieście - powiedział wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.

Sprawdź zmiany w komunikacji miejskiej i organizacji ruchu podczas 20. Rossmann Run Bieg Ulicą Piotrkowską

Start i meta biegu zorganizowana zostanie na ulicy Piotrkowskiej przy Białej Fabryce. Odcinek od placu Reymonta do Milionowej zamknięty będzie od 10 do 22. Natomiast trasę biegu wyznaczono następująco ulicami: Piotrkowską, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Tuwima, Sass-Zdort, Kilińskiego, Narutowicza, Wschodnią, Włókienniczą, Kilińskiego, Rewolucji 1905 r. Piotrkowską oraz Mickiewicza do skrzyżowania z Żeromskiego i ponownie do Piotrkowskiej, którą biegacze dotrą do Białej Fabryki. Zamknięcia ulic na trasie biegu obowiązywać będą od 19 do 20:30.