20. Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run z wyjątkowymi nagrodami. Dobra obsada, piknik i... urodzinowy tort

20. Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Dobra obsada, piknik i... urodzinowy tort

– Start i meta będą w Ogrodach Geyera przy ul. Piotrkowskiej – mówi Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi. – Oprócz standardowych nagród ze względu na te nakładające się na siebie jubileusze nasz partner, sponsor główny, czyli firma Rossmann postanowiła ufundować niecodzienne nagrody za zajęcie 20 miejsca orz za zajęcie 600 miejsca. Walczymy o większą pulę nagród niż dotychczas. Jeszcze jest możliwość zgłoszenia do biegu. Mam nadzieję, że ulica Piotrkowska znów zaroi się od biegaczy z całej Polski, z całej Europy.

20. Rossmann Run Bieg Ulicą Piotrkowską w Łodzi. W sobotę wielkie zmiany w organizacji ruchu. Informacje w materiale poniżej

Łódzki bieg już na stałe wpisał się w krajobraz znanych biegów. Jest rozpoznawalnym punktem harmonogramu imprez sportowych w Łodzi. – Zachęcam wszystkich do niecodziennego elementu, który chcemy zaproponować – dodał wiceprezydent. – W sobotę o godz. 15 zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w jubileuszowej fotografii, która będzie w symboliczny sposób uświetniała sześćset lecie nadania Łodzi praw miejskich. Zrobimy wielkie zdjęcie uczestników. To będzie fotografia, którą za kolejnych 600 lat będą mogli zobaczyć potomni i z uśmiechem spojrzeć w przeszłość.