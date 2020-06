19 czerwca otwarcie portu jachtowego w Pęczniewie. Sprawdź cennik i regulaminy i zobacz, jak marina prezentuje się na zdjęciach (FOTO)

Port jachtowy w Pęczniewie-Wylazłowie to największa inwestycja gminy Pęczniew od lat. Za blisko 7 mln pogłębiono zatokę i umocniono nabrzeże, wybudowano 3 pływające pomosty, przy których zacumować będzie mogło około 60 łodzi, a także wzniesiono obiekt kapitanatu oraz zagospodarowano teren wokół niego. Obiekt jest stale monitorowany oraz strzeżony przez firmę ochroniarską, z którą gmina podpisała u mowę.

Turyści wypoczywający nad zbiornikiem Jeziorsko będą mieli do dyspozycji budynek kapitanatu z zapleczem socjalnym, place zabaw i boisko do siatkówki plażowej. Port posiada też własną stację pogodową informującą o warunkach do żeglowania.

Na realizację tego projektu gmina Pęczniew otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 mln zł.

Portowe obiekty zyskały też efektowne podświetlenie. Są plany, aby w niedalekiej przyszłości na dachu pojawiły się panele fotowoltaiczne, aby cały port mógł korzystać z własnego prądu.