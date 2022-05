19. Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run

Na listach startowych w sumie widnieją już nazwiska 4,5 tys. osób. Nowa trasa, start z ulicy Piotrkowskiej, atrakcyjne nagrody, piknik dla mieszkańców i uczestników biegu. Tak ma w skrócie wyglądać najbliższa edycja łódzkiego biegu, który już w przyszłym roku będzie obchodził 20-lecie.

Mini Bieg planowany jest na 22 maja. Dzieci i rodziców organizatorzy zapraszają do Pasażu Schillera. Tam będzie znajdował się start do niemal wszystkich biegów. Organizatorzy przygotowali dla najlepszych pięciu zawodników z każdej kategorii wiekowej atrakcyjne nagrody m.in. wejściówki do Orientarium, Mandorii czy Kina Helios. Zawody dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych rozpoczną się w niedzielę o godz. 9:45. Szczegółowe informacje dotyczące startów poszczególnych kategorii wiekowych znajdują się na stronie www.biegpiotrkowska.pl Organizatorzy wciąż zbierają zapisy na bieg główny na dystansie 10 kilometrów: elektronicznie do 22 maja i ewentualnie w biurze zawodów w dniach 26- 27 maja, pod warunkiem, że wcześniej limit uczestników nie zostanie wyczerpany. Biuro zawodów będzie mieściło się w Ogrodach Geyera przy ulicy Piotrkowska 293/305 (czynne w dniu biegu 28 maja w godzinach 13.00-18.30 oraz w dniach 26 i 27 maja (czwartek, piątek) w godzinach 9.00-12.00 i 17.00- 21.00. Zapisz się już teraz TUTAJ!