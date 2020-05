18 lipca ćwierćfinały Pucharu Polski, a 25 pierwsze mecze IV ligi łódzkiej

Jak mówi Adam Kaźmierczak, prezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej rywalizacja powinna się rozpocząć 18 lipca (sobota) ćwierćfinałowymi meczami Pucharu Polski na szczeblu województwa łódzkiego. Przypominamy, że grać mają: Widzew II Łódź - Pelikan Łowicz, RKS Radomsko - Unia Skierniewice, Warta Sieradz - Polonia Piotrków oraz Jutrzenka Warta - ŁKS II Łódź. - Mecz finałowy planujemy na 12 sierpnia - mówi Adam Kaźmierczak. - Jeszcze nie wiadomo gdzie, bo będzie to zależne od składu finalistów oraz od tego, czy będzie już możliwa obecność kibiców na widowni.

Za to na weekend 25-26 lipca zaplanowano inauguracyjną kolejkę IV ligi łódzkiej. Z kolei 1 i 2 sierpnia rywalizację powinny rozpocząć klasy okręgowe.Kluby występujące w tej lidze zadecydowały, że rywalizacja toczyć będzie się dotychczasowym systemem, czyli mecz i rewanż każdy z każdym. Do wyboru miały trzy opcje. Mogły rozegrać pierwszą rundę, a potem podzielić tabelę na grupę mistrzowską i spadkową. Trzeci wariant był podobny, najpierw mecze każdy z każdym, a potem osiem drużyn rywalizowałby o awans do IV ligi łódzkiej, a pozostałe grałyby o uniknięcie degradacji do klasy A. Za to w weekend 15-16 sierpnia na boiska powinny wyjść drużyny rywalizujące w klasie A i B. W tych ligach możliwa jest zmiana dotychczasowego podziału regionalnego. - Chodzi o to, żeby niektóre drużyny, które jeździły dotychczas na mecze po kilkadziesiąt kilometrów, bo były na przykład w okręgu piotrkowski, przenieść choćby do sieradzkiego, bo będą miały znacznie bliżej - mówi sternik ŁZPN. - Na razie analizujemy skład klas A i B i jeszcze żadne wiążące decyzje nie zapadły.

