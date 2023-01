15 prostych sposobów na obniżenie rachunków za ogrzewanie. Polski Alarm Smogowy ruszył z kampanią „Ciepło od zaraz!” INFOGRAFIKI

„Ciepło od zaraz!” - to hasło przewodnie nowej kampanii Polskiego Alarmu Smogowego. We współpracy z audytorem energetycznym PAS opracował przewodnik, jak w 15 prostych krokach ograniczyć koszty ogrzewania domu i wody. Część z nich można wcielić w życie od zaraz zupełnie bezkosztowo. Chcesz wiedzieć, jak obniżyć rachunki za ciepło? W galerii zdjęć znajdziesz infografiki z przydatnymi wskazówkami. Proste czynności mogą zmniejszyć zużycie energii o nawet kilkadziesiąt procent!

- Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że wprowadzając kilka prostych zmian może znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie. Na przykład, jeśli obniżymy temperaturę w pomieszczeniu o 1 stopień to zużyjemy nawet 8% mniej energii cieplnej. Zamontowanie ekranu zagrzejnikowego to nawet 6% oszczędności, a wyregulowanie okien to kolejne 5%. Te zmiany kosztują niewiele, czasami nic, a mogą przełożyć się na znaczne oszczędności – mówi Anna Dworakowska z Polskiego Alarmu Smogowego.