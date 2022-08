14. urodziny Zoo Borysew w długi weekend 13-15 sierpnia. Będzie wiele atrakcji, w tym nocne zwiedzanie ZDJĘCIA, PLAKATY

Kolejne dni to kolejne atrakcje. W nocy z niedzieli na poniedziałek ruszy Nocne zwiedzanie Zoo Borysew! Liczba miejsc ograniczona! Zapraszamy na nasz fanpage i do e-sklepu, w którym można nabyć wejściówki na nocne zwiedzanie.

- Przy świetle księżyca naszych gości oprowadzą opiekunowie zwierząt, którzy świetnie znają same zwierzęta, ich zwyczaje i zachowania. To nie będzie zwykły spacer. Niektóre ze zwierząt – a jest ich w Zoo Borysew ponad 600 – uaktywniają się właśnie nocą. Ryk lwa jest wówczas słyszalny nawet na 7 kilometrów. Chcesz usłyszeć jak brzmi Zoo Borysew nocą? Bądź pewien, że nie śpi! Dołącz do tego wyjątkowego wydarzenia i poznaj nocne życie naszych zwierząt.