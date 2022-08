1200 zł za wyrwanie zęba w prywatnym gabinecie w Łodzi. Zdrożały konsultacje, diagnostyka i zabiegi. Płacimy więcej za leczenie! Liliana Bogusiak-Jóźwiak

Oto przykładowe ceny za leczenie w prywatnych gabinetach w Łodzi. Jako pierwszą podajemy cenę aktualną, a kolejno w nawiasach cenę sprzed dwóch i siedmiu lat. Aby zestawienie było jak najbardziej wiarygodne, porównaliśmy ceny w tych samych pięciu placówkach. Polskapress/archiwum

Ceny za konsultacje, badania i zabiegi w prywatnych gabinetach przyprawiają o zawrót głowy. Stawki profesorskie zbliżają się do 500 zł. Trudno znaleźć lekarza, który skonsultowałby pacjenta za mniej niż 160. W ciągu dwóch lat cena za artroskopię stawu wzrosła z 4000 do 5500 zł, a za echo serca ze 120 na 250 zł. Dużo drożej niż w 2020 r jest u ortodonty i rehabilitanta. Najdroższym zabiegiem wykonywanym w sektorze prywatnym w Łodzi jest chirurgiczne leczenie uszkodzenia rdzenia kręgowego połączone z podaniem komórek macierzystych. Za zabieg pacjent musi zapłacić 35 tys. zł i pokryć koszt implantu. Do tej Staniało jedynie… obrzezanie.