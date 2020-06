120 inwestycji mieszkaniowych w trakcie budowy. UMŁ podsumowuje rynek inwestycyjny w Łodzi

Optymizmem co do dalszego rozwoju sytuacji na rynku mieszkaniowym napawa fakt, że mimo pandemii i niepewności na rynku pracy są i takie inwestycje jak Manu Park (Real Development) – budowa jeszcze się nie rozpoczęła, a w pierwszym tygodniu otwarcia sprzedaży podpisano umowy rezerwacyjne dla 100 ze 150 lokali.

Jeśli chodzi o kwiecień, to inwestycje mieszkaniowe były realizowane, ale sprzedaż spadła niemal do zera. W maju nastąpiła znaczna poprawa, bo obniżka stóp procentowych i realny wzrost inflacji sprzyja zakupom mieszkań jako inwestycji. Wydaje się to też bardziej opłacalne, niż trzymanie gotówki w banku, bo te oszczędności zjada inflacja.

Dane liczbowe

- ok. 120 realizowanych inwestycji,

- ok. 11 000 mieszkań w budowie,

- w 2019 roku oddano do użytku 4,2 tys. mieszkań (wzrost 50,1%),

- w 2020 roku już oddano do użytku 1858 mieszkań (wzrost 40%),

- średnia cena mieszkania w Łodzi (rynek pierwotny i wtórny) – 5 834 zł/m2 (od początku roku wzrost o 7,4%)

- średnia ofertowa cena na rynku pierwotnym – 6 456 PLN /m2*