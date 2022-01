11,5 mln zł z UE dla Politechniki Łódzkiej - powstanie nowoczesne przedszkole, pracownie dydaktyczne i laboratoria

11,5 mln zł dla Politechniki Łódzkiej

Politechnika Łódzka otrzyma 11,5 milionów złotych dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich na przebudowę i kompleksową modernizację energetyczną dwóch budynków w kampusie A. Środki pochodzą z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dzięki nim powstaną nowe pracownie dydaktyczne i laboratoria oraz nowoczesne miejsce na przedszkole dla dzieci studentów i pracowników. W piątek, 14 stycznia 2022 wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda wręczył rektorowi prof. Krzysztofowi Jóźwikowi symboliczny czek.

Pierwszy z modernizowanych budynków to przyszła siedziba Centrum Doskonałości Projektowania Uniwersalnego, a drugi - przedszkole dla dzieci pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Łódzkiej.

Termomodernizacja budynków na Politechnice Łódzkiej przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla. Obiekty staną się nowoczesne i energooszczędne. Kolejny rezultat to czysta i efektywna energia ze źródeł odnawialnych oraz poprawa jakości i bezpieczeństwa użytkowania budynku, także dla osób z niepełnosprawnościami. Zastosowanie energooszczędnego budownictwa obniży rachunki za energię i ogrzewanie (oszczędność zapotrzebowania na ciepło średnio o ok. 76,24% w obu budynkach).

- 11, 5 miliona, to duży zastrzyk i pomoc w szybkiej realizacji inwestycji, na które te pieniądze zostały przyznane. Bardzo za nie dziękuję – podkreśla rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik. – Dzięki tym środkom poprawimy efektywność energetyczną budynków, a docelowo obniżymy koszty dla uczelni.

Prof. Krzysztof Jóźwik podkreślił rolę Politechniki Łódzkiej jako instytucji odpowiedzialnej społecznie.

- Przykładem działań w tym kierunku jest przedszkole dla dzieci pracowników, doktorantów i studentów uczelni – powiedział. - Z kolei Centrum Doskonałości Projektowania Uniwersalnego to miejsce kształcenia kadr, które świadome ludzkich ograniczeń, będą tworzyć nowe rozwiązania z myślą o wszystkich użytkownikach, czyli zapewniające społeczną dostępność.

Jeden z budynków PŁ przeznaczony zostanie na przedszkole dla dzieci studentów i pracowników uczelni. Powstaną też specjalistyczne laboratoria i pracownie do prowadzenia zajęć dydaktycznych i projektowych, będące przyjaznym miejscem wspierającym kreatywną, interdyscyplinarną pracę w wielofunkcyjnych przestrzeniach. W oparciu o doświadczenia ekspertów z różnych dyscyplin zbudowane zostają tematyczne laboratoria: mechaniczne, elektroniczne, analiz i symulacji ergonomicznych oraz Virtual Reality Inwestycje te posłużą rozwojowi badań naukowych i poprawie jakości kształcenia.

Całkowita wartość projektu wynosi 14,15 milionów zł, z czego 11,5 mln zł pokryje dofinansowanie z Funduszy Europejskich.