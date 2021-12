11 drużyn z Łódzkiego wzięło udział w VII Łódzkim Mityngu Pływackim Olimpiad Specjalnych w Wieluniu ZDJĘCIA

W środę, 8 grudnia, na krytej pływalni Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wieluniu odbył się integracyjny VII Łódzki Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych, który rozpoczął się od ceremonii wciągnięcia flagi Olimpiad Specjalnych. Po odśpiewaniu hymnu Olimpiad Specjalnych „Baczność - do asysty flagi wystąp” zawodniczka Klubu „Słoneczko” i jednocześnie uczestniczka Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Malwina Adamczyk złożyła uroczystą przysięgę.

Następnie oficjalnego otwarcia zawodów, które połączono z obchodami Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, dokonał wicestarosta powiatu wieluńskiego Krzysztof Dziuba. W zawodach wystartowali zawodnicy i zawodniczki z jedenastu zespołów reprezentujących miejscowości województwa łódzkiego.

W VII Łódzkim Mityngu Pływackim Olimpiad Specjalnych Polska Łódzkie wzięło udział jedenaście ekip, w tym trzydziestu zawodników.

To nie są przypadkowi zawodnicy. Oni na co dzień trenują w swoich Klubach Olimpiad Specjalnych bądź w stowarzyszeniach, takich jak Stowarzyszenie „Tacy Sami” czy Środowiskowy Dom Samopomocy. Zawody nasze są awansem na wyższy szczebel zawodów, do zawodów ogólnopolskich i zawodnicy są świadomi po co pracują. Zawody mają swój cel i społeczny i integracyjny, jest to też najważniejsze ale chcemy też aby zawodnicy pokazali się na wyższej arenie. Nagrodami przewidzianymi w Olimpiadach Specjalnych, dla miejsc I - III są zawsze medale, od IV do VIII są wstążki. Grupy, ze względów integracyjnych i bardziej podmikołajkowych zrobiliśmy mniej liczne aby każdy z zawodników mógł osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Zawody ufundowali nam darczyńcy oraz Olimpiady Specjalne Polska - mówiła Katarzyna Wyrębak, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu i organizator zawodów