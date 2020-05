1000 Plus na wakacje. Dla kogo 1000 Plus? Minister Emilewicz tłumaczy szczegóły rządowego programu. 1000+ dla zatrudnionych na umowę o pracę

1000 plus, inaczej bon turystyczny dostaną osoby zatrudnione na umowę o pracę i zarabiające poniżej 5200 zł brutto miesięcznie -informuje wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. 1000 plus ma być przyznawane co roku. Celem programu ma być wsparcie polskiej branży turystycznej po kryzysie wywołanym epidemią koronawirusa. CZYTAJ WIĘCEJ O 1000 PLUS >>>>

Lucyna Nenow / Polska Press